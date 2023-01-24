Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Meral Akşener’in “silahlara veda” sözü neye mesaj?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme dair kritik konular irdelendi. Programda; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Diyarbakır’daki tartışmalı sözleri ele alındı ve “Akşener’den ‘seçim ayarlı’ HDP mesajı mı?” , “Akşener’in “silahlara veda” sözü neye mesaj?” sorularına yanıt arandı. Diğer yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sancılı günlerden geçen 6’lı masanın krizlerle dolu karnesi masaya yatırıldı. Seçim tarihi var, 6’lı masada aday yok! “6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyecek?” meselesine de yorum getirildi. Diğer yandan İstanbul Şişli’deki “Karne hediyesi et” hikayesindeki gerçeklerler tek tek gözler önüne serildi. İşte 23 Ocak 2023 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamı…