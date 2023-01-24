23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Meral Akşener’in “silahlara veda” sözü neye mesaj?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 02:17
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme dair kritik konular irdelendi. Programda; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Diyarbakır’daki tartışmalı sözleri ele alındı ve “Akşener’den ‘seçim ayarlı’ HDP mesajı mı?” , “Akşener’in “silahlara veda” sözü neye mesaj?” sorularına yanıt arandı. Diğer yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sancılı günlerden geçen 6’lı masanın krizlerle dolu karnesi masaya yatırıldı. Seçim tarihi var, 6’lı masada aday yok! “6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyecek?” meselesine de yorum getirildi. Diğer yandan İstanbul Şişli’deki “Karne hediyesi et” hikayesindeki gerçeklerler tek tek gözler önüne serildi. İşte 23 Ocak 2023 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamı…
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim?
"Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Daha Fazla Video Göster