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ahaber.com.tr Haber Merkezi

FETÖ’cü Karatepe: Erdoğan’ı ele geçirmeye gittik

A Haber ekranlarında 5 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “FETÖ’cü Karatepe: Erdoğan’ı ele geçirmeye gittik, Erdoğan suikastçı FETÖ’cüden şikayetçi oldu, FETÖ’cü hain Marmaris baskınını anlattı, Asrın ihanetinden yeni detaylar ortaya çıktı, Hainler amacına ulaşsaydı ne olurdu?, Borsa-altında “savaş kıskacı” bitti mi?, Piyasalar savaş etkisinden çıkıyor mu?, “50 yıl sürecek nükleer kış kapıda”, Ortadoğu… Ukrayna… adım adım nükleer savaş!” sorularına yanıt arandı.

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