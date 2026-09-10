Erdoğan-Yavaş görüştü: Ne konuştular?

A Haber ekranlarında 9 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “Erdoğan-Yavaş görüştü: Ne konuştular?, Özel: Yavaş’ın görüşmesinden haberim var, CHP’nin yıl dönümü videosu neden tartışılıyor?, Kılıçdaroğlu: İmamoğlu siyasi tutuklu değil, Kozinoğlu için feth-i kabir kararı, Komşu İsrail’in tuzağına mı düştü?, Adaları silahlandırma-Aşil Kalkanı! Ne oluyor?, Soykırımcı İsrail’e ‘gürz’ indi, Soykırımcı Netanyahu Şeyh Dağı’nda tehdit savurdu” sorularına yanıt arandı.