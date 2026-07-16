Türk siyasetinin en uzun gecesi: 15 Temmuz

A Haber ekranlarında 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "İkinci Kurtuluş Savaşı: 15 Temmuz 2016, 15 Temmuz'un 10. yılı: Türkiye meydanlarda, Başkan Erdoğan: FETÖ tehlikesi devam ediyor, 10. yılda meydanlarda demokrasi nöbeti, A Haber 15 Temmuz'da direnişin sesi oldu, Darbeciler A Haber'i susturmak istedi, Darbe tehlikesi hala sürüyor mu?, Darbe gerçekleşseydi Türkiye'ye ne olurdu?, Türk siyasetini en uzun gecesi: 15 Temmuz" başlıklarına yanıt arandı.