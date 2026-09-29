Fon soruşturması kime-nereye uzanacak?

A Haber ekranlarında 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Erdoğan: Sorumlular hesap verecek, Fon soruşturması kime-nereye uzanacak?, Barzani: Yalnız bırakılmamız utanç verici, ABD askerleri yıllar sonra Irak'tan çıkıyor, PKK Sincar'dan ne zaman, nasıl çıkacak?, Türkiye-Irak anlaşmasının kodları, İran Mekke İttifakı'na katılacak mı?, Macron: S. Arabistan'a askerimiz gidecek, Mekke İttifakı hangi sorunları çözecek?, Netanyahu'nun seçim paniği, Uzaydan görülen katliam: Gazze" sorularına yanıt arandı.