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İzmir muhalefet için bir kırılma mı?
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir muhalefet için bir kırılma mı?

A Haber ekranlarında 07 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Cemil Tugay AK Parti'de, İzmir ne diyor?, İzmir muhalefet için bir kırılma mı?, İnan: Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti üyeliği sona erdi, 2028'e doğru siyaset nasıl şekilleniyor?, İzmir'in kronik sorunları çözülüyor mu?, Husiler Suudi Arabistan'da 2 havalimanı vurdu, Yemen'de neyin savaşı, kimin kavgası, ABD kimin yanında? Suudi Arabistan mı Husiler mi?, Dünya soykırımcılara neden bedel ödetmiyor?" sorularına yanıt arandı.

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