Özel'den CHP'de kalanlara "şerefsiz" iması

A Haber ekranlarında 22 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "CHP'de kimler "Yeni Parti"ye geçecek?, CHP yöneticisi: 80-85 vekil istifa edebilir, Özel'den CHP'de kalanlara "şerefsiz" iması, CHP'de toplu istifa yarın mı?, Vekiller CHP tabanını taşıyabilir mi?, Meclis'te tablo nasıl değişecek?, Trump: İran büyük bir bedel ödeyecek, İran: Kara harekatını Türkiye engelledi, ABD: Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmaya vardık" sorularına yanıt arandı.