Önce Girne şimdi Marmara! Kazalar neden oluyor?

A Haber ekranlarında 02 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Marmara'da gemi battı: 10 denizci kayıp, Gemi dakikalar içinde nasıl yok oldu?, Önce Girne şimdi Marmara! Kazalar neden oluyor?, Piyasalar sarsıldı! Altın çakıldı petrol uçtu, Altında akıbet ne olacak?, Zelenskiy: Rusya hava sahasını kapatıyoruz, Ukrayna'da Rus semalarına abluka mı?, Erdoğan: Yunanistan yanlıştan dönmeli, Kılıçdaroğlu-Özel hattında soğuk rüzgarlar, Kılıçdaroğlu: Erdemli insanların partisiyiz" başlıkları ele alındı.