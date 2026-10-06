Türkiye-Pakistan Suudi Arabistan'a asker gönderecek

A Haber ekranlarında 05 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Siyonist işgalciler cami bastı, Mekke İttifakı: Anlaşma uygulanmaya başlayacak, Türkiye Husilere operasyona katılır mı?, Türkiye-Pakistan Suudi Arabistan'a asker gönderecek, Şanlıurfa uçağında patlayıcı alarmı, Şanlıurfa'da tüm uçuşlar durduruldu, Türkiye ve Pakistan Husilere karşı ne yapacak?, Avrupa ekonomisinin yeni kabusu: Dizel, İsrail lobisinde ABD seçimleri için 233 milyon dolar, İzmir'de kronikleşmiş belediyecilik krizi" sorularına yanıt arandı.