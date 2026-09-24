Türkiye-Irak arasında Sincar mutabakatı

A Haber ekranlarında 23 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Ankara'da 7,5 yıllık CHP dönemi bitti, Yavaş'ın istifası neleri değiştirir?, Kılıçdaroğlu: Yavaş'ı CHP'ye ben kazandırdım, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı, Türkiye-Irak arasında Sincar mutabakatı, Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?, Pezeşkiyan konuşurken ABD'li heyet salondan çıktı, Erdoğan: Kaybedecek vakit kalmadı, Şara'dan Trump'ın Golan sözüne tepki, BM gölgesinde Kaliningrad'da ne oluyor?, Erdoğan BM için ABD'de: Şu an ne oluyor?" sorularına yanıt arandı.