Savaş Irak ve Hazar’a mı yayılıyor?

A Haber ekranlarında 29 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor, Alevler ilerliyor, A Haber sıcak bölgede, İran’ı kuzeyden mi karıştıracaklar?, Savaş Irak ve Hazar’a mı yayılıyor?, “İmza olayı”nın perde arkası ne? Irak’tan Türkiye’ye 1 milyon varil petrol, ABD-Suudi Arabistan İran’ı Irak’ta vurdu, Trump tehdit ediyor, İran ne yanıt verecek?, ABD o tesise nükleer bomba mı atacak? 10 noktada orman yangınları kontrol altına alındı, Ahbap soruşturması genişliyor” sorularına yanıt arandı.