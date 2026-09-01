Gemi enkazına nasıl ulaşılacak?

A Haber ekranlarında 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "267 kişilik gemi faciası! Kaza önlenebilir miydi?, Kaptan neden ısrarla yola devam etti?, KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı A Haber'de! Gemi enkazına nasıl ulaşılacak?, Can yeleği skandalı: Yolcular bulamadı, Kazazedeler: Gemi çok hızlı gidiyordu, Şangay 2026'da neyin kararı alınacak?, İsrail dünyayı nasıl tehdit ediyor?, YENİ Parti ilçe başkanı: İYİ Parti olarak hazırız" başlıkları ele arandı.