Fon meselesinde hangi tedbirler alınacak?

A Haber ekranlarında 30 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Fon meselesinde hangi tedbirler alınacak?, Fon soruşturması kimlere uzanacak?, Yavaş'ın ardından Tugay da Külliye'de, Muhalefetten benzer olaylara farklı tepki, 7 portföy şirketi o soygunu nasıl yaptı?, Şam'da termik santralde patlama, Erdoğan: Devletin malına el uzatanla işimiz yok, Yolsuzluğa karşı AK Parti ve muhalefetin farkı, Dev temizlik operasyonlarının şifresi ne?, 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı" sorularına yanıt arandı.