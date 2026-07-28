CHP-Yeni Parti: Kim ne hamle yapıyor?

A Haber ekranlarında 27 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında,"AHBAP'a kayyum atandı, Ünlüler AHBAP ifadesinde ne dedi?, CHP-Yeni Parti: Kim ne hamle yapıyor?, Yeni Parti neyi temsil edecek?, Özel: Yavaş'ı Yeni Parti'ye davet etmedik, CHP'de hangi belediye başkanı ne yapacak?, ABD/Axios: Trump İran'a askeri harekata hazır, ABD'de hayat durdu: Katil için üst düzey önlem!, Trump-Netanyahu Beyaz Saray'da görüşecek" sorularına yanıt arandı.