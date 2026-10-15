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Melih Altınok ile Sebep Sonuç
Giriş Tarihi:
15 Ekim 2026 02:16
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YAZI
İstanbul'u vuran sağanak hayatı felç etti
A Haber ekranlarında 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış A Haber ekiplerinin sahadan aktarımıyla ele alındı.
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