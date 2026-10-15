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İstanbul'u vuran sağanak hayatı felç etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'u vuran sağanak hayatı felç etti

A Haber ekranlarında 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış A Haber ekiplerinin sahadan aktarımıyla ele alındı.

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