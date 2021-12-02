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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kılıçdaroğlu'nun aklındaki cumhurbaşkanı adayı: Abdullah Gül

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 01:44
Güncelleme:02.12.2021 01:50
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın bu haftaki konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen oldu. Programda 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki cumhurbaşkanı adayı kim? Mehmet Sevigen partiden neden ihraç edildi? Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü? sorularına yanıt arandı. Programın son bölümüne ise Turk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuk oldu. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 01 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın bu haftaki konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen oldu. Programda 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki cumhurbaşkanı adayı kim? Mehmet Sevigen partiden neden ihraç edildi? Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü? sorularına yanıt arandı. Programın son bölümüne ise Turk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuk oldu.

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 01 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…

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