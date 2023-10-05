Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Hangi meşru hedefler vurulacak?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 04 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Hangi meşru hedefler vurulacak? Hangi tesisler PKK’nın kontrolünde? Teröristler için çember daralıyor mu? F-16 sürecini ne bekliyor? Türkiye’ye kaç milyar dolar yatırım gelecek? Kılıçdaroğlu 2028 adaylığına mı hazırlanıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…