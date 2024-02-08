A Haber’de 7 Şubat 2024 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç ; “Başak Demirtaş neden çekildi? Başak Demirtaş’a “Kandil vetosu” mu? Demirtaş’ın adaylık süreci şantaj mıydı? DEM-CHP’nin yol haritası Kandilden mi? Terör düğmesine kim bastı? PKK, DEAŞ ve DHKP/C neden saldırıyor? Terörü kullanan güçler neden düğmeye bastı? 31 Mart öncesi kimler kaos peşinde? ABD temsilciler meclisinde neler yaşandı? Washington kaç kutba ayrıldı? Putin konuşursa ABD’de yer yerinden oynar mı? F-16 satışı engellenebilir mi? F-16 tartışması: ABD’de neler konuşuluyor? ” sorularına yanıt arandı.

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