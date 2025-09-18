A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 17 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Katil İsrail Kudüs'te neden tünel kazıyor? Kudüs Patriği'nin "Hz. Ömer" mesajının sırrı ne? Kudüs Patriği neden o hediyeyi Başkan Erdoğan'a verdi? Netanyahu 1998'de hangi taş tableti istedi? Katil İsrail'in Soykırım-Göç-İşgal planı! İslam dünyası işgali neden durduramıyor? Şara-Netanyahu görüşmesi olacak mı? Trump İngiltere'de ne arıyor?" sorularına yanıt arandı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN