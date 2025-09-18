18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?

İslam dünyası işgali neden durduramıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 01:58
Güncelleme:18.09.2025 01:58
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 17 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Katil İsrail Kudüs'te neden tünel kazıyor? Kudüs Patriği'nin "Hz. Ömer" mesajının sırrı ne? Kudüs Patriği neden o hediyeyi Başkan Erdoğan'a verdi? Netanyahu 1998'de hangi taş tableti istedi? Katil İsrail'in Soykırım-Göç-İşgal planı! İslam dünyası işgali neden durduramıyor? Şara-Netanyahu görüşmesi olacak mı? Trump İngiltere'de ne arıyor?" sorularına yanıt arandı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
CHP’de 24 Ekim senaryoları neler?
CHP'de 24 Ekim senaryoları neler?
ABD yapımı sistem katil İsrail’i mi korudu?
ABD yapımı sistem katil İsrail'i mi korudu?
CHP il binası tartışması 15 Eylül’ün provası mı?
CHP il binası tartışması 15 Eylül'ün provası mı?
CHP Genel merkezinde kritik saatler: Ne oluyor?
CHP Genel merkezinde kritik saatler: Ne oluyor?
YGP’nin silah bırakmaması İsrail’in oyunu mu?
YGP'nin silah bırakmaması İsrail'in oyunu mu?
Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor
Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor
NYT: Trump haftaya Putin’le yüz yüze görüşebilir
NYT: Trump haftaya Putin'le yüz yüze görüşebilir
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Pasifik’teki deprem Türkiye’yi etkiler mi?
Pasifik'teki deprem Türkiye'yi etkiler mi?
YPG ’Silah bırakmıyoruz’ dedi, Şimdi ne olacak?
YPG 'Silah bırakmıyoruz' dedi, Şimdi ne olacak?
İsrail neden Türk silahlarını konuşuyor?
İsrail neden Türk silahlarını konuşuyor?
Daha Fazla Video Göster