A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'un 26 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; “Hizbullah’ın 2. Aşama intikam planı ne? Hizbullah ne açıkladı İsrail neyi gizledi? İran perde arkasında neye hazırlanıyor? İsrail’in “suikast listesi”nde kim var? Tel Aviv’de konuşulan ne? İran hiç umulmadık bir hamle mi yapacak? Ukrayna ve Gazze’de ne değişebilir? Ukrayna saldırdı, Putin gemileri yaktı mı? Soykırım “dünyaya duyurmama” hamlesi mi?” sorularına yanıt arandı.

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