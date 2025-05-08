08 Mayıs 2025, Perşembe

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Gözler Asya’da: Savaş başladı, dünya ayakta

Gözler Asya'da: Savaş başladı, dünya ayakta

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Giriş: 08.05.2025 01:10
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 7 Mayıs 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Gözler Asya'da: Savaş başladı, dünya ayakta, Hindistan-Pakistan: Dünya felaketin eşiğinde mi?, Hindistan-Pakistan neyi paylaşamıyor?, Türkiye-Pakistan kardeşliği nasıl başladı?, Asya savaşına hangi ülkeler dahil olur?, Su savaşı nükleer boyut kazanır mı?, Dünya nüfusunun 4'te biri savaşacak mı?, Hindistan'dan Pakistan'ın Sialkot şehrine saldırı, Hindistan neden şimdi saldırıya geçti?, Papa seçilemedi, bacadan siyah duman çıktı, Bu yıl "yeni dünya haritası" nasıl oluşacak?, İngilizler neden "3. Dünya Savaşı" dedi?" sorularına cevap arandı.
Gözler Asya’da: Savaş başladı, dünya ayakta
Gözler Asya’da: Savaş başladı, dünya ayakta
Gözler Asya'da: Savaş başladı, dünya ayakta
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