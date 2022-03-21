Canan Barlas ile Gündem - Ukrayna - Rusya barışı yakın mı?

A Haber'de her pazar yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de bu hafta dünya gündemine bomba gibi düşen Rusya-Ukrayna savaşı ve perde arkasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Ukrayna - Rusya barışı yakın mı? Ukrayna'dan sonra hedefte hangi ülke var? Rusya'ya petrol ambargosu ne değiştirir? Mazot fiyatları düşer mi? Türkiye Yunanistan ve İsrail enerjide iş birliği mi yapacak? 20 Mart 2022 tarihli yayının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.