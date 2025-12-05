A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 4 Aralık 2025 tarihli yayınında, "İmralı tutanağı komisyonda okundu, Barzani o korumaları neden getirdi?, Macron Çin'de ne arıyor?, Ertan Yıldız ne konuştu: Ne dediysem arkasındayım, 147 milyon liralık soygunun perde arkası, Dünya Kızılelma'yı konuşuyor, ABD'li pilotların Kızılelma hayranlığı, 1 dakikada Rusya-Ukrayna savaşı, NATO/Rutte: Saf olmamalıyız savaş geliyor" başlıklarına yanıt arandı.