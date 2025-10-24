24 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 24.10.2025 01:42
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 23 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Merkez Bankası faizi indirdi, Ekonomideki gelişmelerin arka planı ne? Faiz 39,5'e düştü, ne olacak? Hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın dünyada bilerek mi yükseltildi? Vance: Batı Şeria oylaması aptalca, İsrail'de tek gündem "Türk askeri" mi? Türk askeri Gazze'ye giderse ne olur? Netanyahu Türkiye'den neden çekiniyor? Trump Rusya'yı batırmak mı istiyor?" başlıklarına cevap arandı.
