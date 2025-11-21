21 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 21.11.2025 01:52
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 20 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali, Hangi kulüpler şike yaptı?, Ankara kulisleri çok hareketli, Süreç komisyonunda kritik gün yarın, Özgür Özel'e "temiz siyaset" mektubu, Selvi: Yeni bildiri daha sert olacak, "Özel-İmamoğlu gerilimi başladı", Batak iş insanı nasıl "prens" oldu?, AB'nin Gazze'de hedefi ne?, Ortadoğu: İşgal, savaş, beklenen barış!, Trump Selman'ı NATO'ya mı almak istiyor?, Murad radarı uçakları görünmez yapıyor, İşte yerli sistemler ile yeni harp stratejisi, "Kanlı Postal" işgal altındaki bölgede" başlıklarına cevap arandı.
