Türk askeri İsrail sınırında ne yapacak?

Türk askeri İsrail sınırında ne yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 04:38
Güncelleme:10.10.2025 04:39
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 9 Ekim 2025 tarihli yayınında "Erdoğan: Gazze görev gücünde yer alacağız, İsrail katliam kabinesi ateşkesi konuşuyor, Hamas lideri: Kalıcı ateşkes başladı, Hamas lideri: Savaş sona erdi, Hamas: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, Arap televizyonlarında ne konuşuluyor?, Hamas: 250 mahkum serbest bırakılacak, Fidan: Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu, Türk askeri İsrail sınırında ne yapacak?" başlıklarına cevap arandı.
