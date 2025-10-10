A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 9 Ekim 2025 tarihli yayınında "Erdoğan: Gazze görev gücünde yer alacağız, İsrail katliam kabinesi ateşkesi konuşuyor, Hamas lideri: Kalıcı ateşkes başladı, Hamas lideri: Savaş sona erdi, Hamas: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, Arap televizyonlarında ne konuşuluyor?, Hamas: 250 mahkum serbest bırakılacak, Fidan: Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu, Türk askeri İsrail sınırında ne yapacak?" başlıklarına cevap arandı.