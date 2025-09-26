26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Arka Plan Videoları Türkiye-ABD nükleer iş birliği anlaşması
Türkiye-ABD nükleer iş birliği anlaşması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 04:09
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 25 Eylül 2025 tarihli yayınında "Erdoğan-Trump görüşmesinde 2 saat geride kaldı, Trump'tan ilk açıklama: Harika bir görüşmeydi, Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?, Trump: Erdoğan'ı ağırlamak büyük şeref, Trump: Erdoğan Suriye'yi kurtardı, Türkiye-ABD nükleer iş birliği anlaşması, Görüşmeden yeni görüntüler ilk kez A Haber'de, Saniye saniye Erdoğan-Trump zirvesi analizi, Trump: Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık " başlıklarına cevap arandı.
