Giriş: 17.10.2025 02:14
Güncelleme:17.10.2025 02:14
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 16 Ekim 2025 tarihli yayınında "Nadir element keşfinin şifreleri! Türkiye'nin stratejik gücü: Nadir element, Türkiye o elementleri nasıl işleyecek? Türkiye'nin keşiflerinden kim neden rahatsız? Dünyayı nadir element savaşı mı bekliyor? ABD-Çin nasir element kavgası ne olacak? İsrail Lübnan'da 5 şehri bombaladı, İsrail'den ateşkesten 11 ay sonra Lübnan'ı vurdu, Trump: ABD Gazze'ye girmeyecek" soru ve konu başlıkları ele alındı...
