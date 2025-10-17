A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 16 Ekim 2025 tarihli yayınında "Nadir element keşfinin şifreleri! Türkiye'nin stratejik gücü: Nadir element, Türkiye o elementleri nasıl işleyecek? Türkiye'nin keşiflerinden kim neden rahatsız? Dünyayı nadir element savaşı mı bekliyor? ABD-Çin nasir element kavgası ne olacak? İsrail Lübnan'da 5 şehri bombaladı, İsrail'den ateşkesten 11 ay sonra Lübnan'ı vurdu, Trump: ABD Gazze'ye girmeyecek" soru ve konu başlıkları ele alındı...

