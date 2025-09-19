19 Eylül 2025, Cuma

Katil İsrail "Kıyamet savaşı"nı mı zorluyor?

Giriş: 19.09.2025 05:33
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 18 Eylül 2025 tarihli yayınında "Filistin lideri Türkiye'de, Trump İngiltere'de, Trump Filistin'i tanıyacağız" diyen İngiltere'de, Trump apar topar neden İngiltere'ye gitti?, Bahçeli: İsrail ülkemiz için de tehdit, Katil İsrail Mescid'i Aksa'yı yıkmak mı istiyor?, Erdoğan: Kudüs haklarımızdan geri adım yok, İsrail'in altı boş Siyonist iddiası: Kudüs bizim, Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Öfke nöbeti geçir, Katil İsrail o kitabeyi neden istiyor?, 14 asırlık İslam şehri Kudüs'te 58 yıllık işgal, Katil İsrail "Kıyamet savaşı"nı mı zorluyor?, Mescid-i Aksa tehdit altında! Kim, ne yapacak?" başlıklarına yanıt arandı.
