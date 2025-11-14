14 Kasım 2025, Cuma

Haberler Arka Plan Videoları Yangın söndürme uçağı düştü: 1 şehit
Yangın söndürme uçağı düştü: 1 şehit

Giriş: 14.11.2025 01:52
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 13 Kasım 2025 tarihli yayınında, "20 şehidin naaşı Ankara'da, Hırvatistan'da olan uçağa irtibat sağlanamıyor, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı kayboldu, Tarım Bakanlığı: Pilot-uçak için arama başlatıldı, Yangın söndürme uçağıyla temas koptu, 20 şehidin naaşı Adli Tıp'a getirildi, Yangın söndürme uçağı düştü: 1 şehit, Yunanistan'dan hadsiz paylaşım, Yunanistan'dan Türkiye'ye özü mektubu, Uçak buluttan nasıl çıkamadı?" başlıklarına cevap arandı.
