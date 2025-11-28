28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Arka Plan Videoları Papa 14. Leo'dan "Türk Papa" çıkışı
Papa 14. Leo’dan Türk Papa çıkışı

Papa 14. Leo'dan "Türk Papa" çıkışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 04:36
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 27 Kasım 2025 tarihli yayınında, "CHP Kurultay öncesi karıştı, İmamoğlu iddianamesi kabul edildi, Doğu Akdeniz'de İsrail oyunu mu?, ABD ayakta: 2 asker öldürüldü, A Haber olay yerinden canlı yayında, Mesaj Trump'a mı?, ABD'de terör dönemi mi başladı?, Hangi mahkumlar nasıl tahliye edilecek?, Papa'nın ziyareti neden tartışılıyor?, Papa 14. Leo'dan "Türk Papa" çıkışı, Seçimlere "dijital hile" karıştı iddiası" başlıklarına cevap arandı.
Papa 14. Leo’dan Türk Papa çıkışı
Papa 14. Leo’dan Türk Papa çıkışı
Papa 14. Leo'dan "Türk Papa" çıkışı
Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali
Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali
Yangın söndürme uçağı düştü: 1 şehit
Yangın söndürme uçağı düştü: 1 şehit
Erdoğan’dan Alman Şansölyeye Gazze ayarı
Erdoğan'dan Alman Şansölyeye "Gazze" ayarı
Hangi yatırım araçları kazandırdı?
Hangi yatırım araçları kazandırdı?
Dünyayı nadir element savaşı mı bekliyor?
Dünyayı nadir element savaşı mı bekliyor?
Türk askeri İsrail sınırında ne yapacak?
Türk askeri İsrail sınırında ne yapacak?
Son Sumud Gemisi Gazze’ye ilerliyor
Son Sumud Gemisi Gazze'ye ilerliyor
Türkiye-ABD nükleer iş birliği anlaşması
Türkiye-ABD nükleer iş birliği anlaşması
Katil İsrail Kıyamet savaşını mı zorluyor?
Katil İsrail "Kıyamet savaşı"nı mı zorluyor?
Özel Financial Times’a konuştu, sokak dedi
Özel Financial Times'a konuştu, "sokak" dedi
CHP Genel Merkez hangi senaryoya hazırlanıyor?
CHP Genel Merkez hangi senaryoya hazırlanıyor?
Daha Fazla Video Göster