Giriş: 12.09.2025 05:41
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 11 Eylül 2025 tarihli yayınında "Can Holding'e "suç örgütü" operasyonu, 121 şirkete el konuldu: Detaylar neler?, Habertürk-Show TV dahil 121 şirkete el konuldu, Suçlamalar: Kara para, kaçakçılık, dolandırıcılık, Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık, Özel sokaklar "Fransa gibi mi olsun" istiyor?, Özel Financial Times'a konuştu, "sokak" dedi, Cinayetlerle hedef Trump mı?, ABD'de "siyasi cinayetler" başladı, ABD istihbaratı 24 saattir suikastçıyı bulamadı, Katil İsrail destekçisi ABD'de vuruldu, Trump: ABD kara bir döneme girdi, Koruma eliyle "vur" işareti mi yaptı?" başlıklarına yanıt arandı.
