03 Ekim 2025, Cuma

Son Sumud Gemisi Gazze’ye ilerliyor

Son Sumud Gemisi Gazze'ye ilerliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 03:32
Güncelleme:03.10.2025 03:32
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 2 Ekim 2025 tarihli yayınında "Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem, Deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?, 5'lik deprem öncü mü, artçı mı?, Türkiye'de deprem haritası yeniden mi çiziliyor?, Gazze'ye ilerleyen son gemiden son görüntü, Marinette gemisi Gazze yolunda, Umudun adı Sumud! Gazze açıklarında şu an, Son Sumud Gemisi Gazze'ye ilerliyor, Gazze Filosu amacına nasıl ulaştı?, Dünya İsrail korsanlığını canlı yayında izledi, Aşdod'da hareketli saatler, Dünya Filistin için ayakta, İspanya/Madrid sokakları karıştı" başlıklarına cevap arandı.
