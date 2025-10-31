A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 30 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Merz Erdoğan'dan ne istedi? Erdoğan'dan Alman Şansölyeye "Gazze" ayarı, Türkiye neden "aranan ittifak" oldu?, Eurofighter tercihinin nedeni ne?, MSB: Uçak ve mühimmat bedeli 5,3 milyar Sterlin, Eurofighter dengeleri nasıl değiştirecek? Meteor füzeleri de geliyor, Bölgede hava üstünlüğü neden önemli? TSK'ya zırhlı kalkan: Altay, Her ay 8 Altay Tankı üretilecek, Trump: Füze deneme yerine savaşı bitirsin" başlıklarına cevap arandı.