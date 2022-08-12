Arka Plan | Yanardağ itiraf etti: CHP – İYİ Parti’den para alıyoruz | 11.08.2022

Gıda krizine karşı “tahıl sevkiyatı” anlaşması, yeni petrol – doğal gaz arayışı… Türkiye’nin gerçek gündemi ne anlatıyor? Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK açıklaması ne anlama geliyor? Vatandaşların kişisel verileri neden ve nasıl CHP’nin elinde? Muharrem İnce’nin açıklamalarından sonra Merdan Yanardağ, Halk TV – Tele 1 ve KRT’nin CHP ve İYİ Parti’den para aldığını itiraf etti. Gündemdeki başlıklar Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı.

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