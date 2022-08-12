12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan | Yanardağ itiraf etti: CHP – İYİ Parti’den para alıyoruz | 11.08.2022

Arka Plan | Yanardağ itiraf etti: CHP – İYİ Parti’den para alıyoruz | 11.08.2022

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2022 09:18
Gıda krizine karşı “tahıl sevkiyatı” anlaşması, yeni petrol – doğal gaz arayışı… Türkiye’nin gerçek gündemi ne anlatıyor? Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK açıklaması ne anlama geliyor? Vatandaşların kişisel verileri neden ve nasıl CHP’nin elinde? Muharrem İnce’nin açıklamalarından sonra Merdan Yanardağ, Halk TV – Tele 1 ve KRT’nin CHP ve İYİ Parti’den para aldığını itiraf etti. Gündemdeki başlıklar Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yanardağ itiraf etti: CHP – İYİ Parti’den para alıyoruz
Yanardağ itiraf etti: CHP – İYİ Parti’den para alıyoruz
Arka Plan | KPSS olayının perde arkası
Arka Plan | "KPSS" olayının perde arkası
Arka Plan | Nükleer savaş çıkar mı?
Arka Plan | Nükleer savaş çıkar mı?
Arka Plan | Irak’ta Türkiye’ye kumpas mı?
Arka Plan | Irak'ta Türkiye'ye kumpas mı?
Arka Plan | ABD ve FETÖ ilişkisi ne?
Arka Plan | ABD ve FETÖ ilişkisi ne?
Arka Plan | Johnson’ı istifaya götüren süreç
Arka Plan | Johnson’ı istifaya götüren süreç
Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan - Marmaris’teki yangında son durum ne?
Arka Plan - Marmaris'teki yangında son durum ne?
Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?
Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?
ARKA PLAN | Hazine’nin GES hamlesi!
ARKA PLAN | Hazine'nin GES hamlesi!
Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?
Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev’i çevreledi mi?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?
Daha Fazla Video Göster