21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne?

Arka Plan - Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 01:08
A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Ekonomide panik havası nasıl dağıldı? Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne? Türkiye'nin pozitif gündemini kırma çabası nedenleri ne?  başlıkları ele alındı. 20 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

A Haber'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Ekonomide panik havası nasıl dağıldı? Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne? Türkiye'nin pozitif gündemini kırma çabası nedenleri ne? başlıkları ele alındı. 20 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan - CHP’li belediyelerden atılan işçiler A Haber’de
Arka Plan - CHP'li belediyelerden atılan işçiler A Haber'de
Kur neden yükseldi? 20 Aralık’ta nasıl düştü?
Kur neden yükseldi? 20 Aralık'ta nasıl düştü?
Arka Plan
Arka Plan
Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ yorumu
Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' yorumu
Arka Plan | HDP-PKK ilişkisi gerçeği!
Arka Plan | HDP-PKK ilişkisi gerçeği!
PKK elebaşı Duran’ın Kalkanı düştü!
"PKK elebaşı Duran'ın "Kalkan"ı düştü!"
Arka Plan | İşte “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı...
Arka Plan | İşte “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı...
Kılıçdaroğlu’nun Helalleşme mesajı hangi planın parçası?
Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" mesajı hangi planın parçası?
İYİ Partili Türkkan’ın vekilliği düşürülür mü?
İYİ Partili Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
Arka Plan - Millet İttifakı’nda kaos mu hakim?
Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Daha Fazla Video Göster