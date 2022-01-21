21 Ocak 2022, Cuma
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Arka Plan - Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne?
A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Ekonomide panik havası nasıl dağıldı? Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne? Türkiye'nin pozitif gündemini kırma çabası nedenleri ne? başlıkları ele alındı. 20 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
A Haber'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Ekonomide panik havası nasıl dağıldı? Rusya - Ukrayna geriliminde son durum ne? Türkiye'nin pozitif gündemini kırma çabası nedenleri ne? başlıkları ele alındı. 20 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.