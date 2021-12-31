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Arka Plan - Kur neden yükseldi? 20 Aralık'ta nasıl düştü?

A Haber
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Giriş: 31.12.2021 01:22
Güncelleme:31.12.2021 01:23
Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör ve Finans Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın gündeme dair sorularına yanıt veren Aşan, döviz kurunun neden yükseldiğini ve 20 Aralık'ta açıklanan kararlar sonrası nasıl düştüğünü tüm ayrıntılarıyla anlattı. 30 Aralık 2021 - Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör ve Finans Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın gündeme dair sorularına yanıt veren Aşan, döviz kurunun neden yükseldiğini ve 20 Aralık'ta açıklanan kararlar sonrası nasıl düştüğünü tüm ayrıntılarıyla anlattı. 30 Aralık 2021 - Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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