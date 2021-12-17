ARKA PLAN - Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' yorumu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti zam oranını canlı yayında duyurdu. 2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret 4 bin 253 lira olacak. Son 50 yılın en yüksek zam oranı olan bu rakamı muhalefet nasıl karşıladı? Son 15 yılında asgari ücret zam artış tablosu ve tüm ayrıntılar Hikmet Öztürk'ün sunduğu ARKA PLAN programında değerlendirildi. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 253 LİRA OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti zam oranını canlı yayında duyurdu. 2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret 4 bin 253 lira olacak. Son 50 yılın en yüksek zam oranı olan bu rakamı muhalefet nasıl karşıladı? Son 15 yılında asgari ücret zam artış tablosu ve tüm ayrıntılar Hikmet Öztürk'ün sunduğu ARKA PLAN programında değerlendirildi. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.