18 Şubat 2022, Cuma
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Arka Plan - Kılıçdaroğlu 5 partiden ne istedi?
A Haber’de Merve Türkay'ın sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta başlıkları ele alındı. Su faturalarında son durum ne olacak? Kılıçdaroğlu 5 partiden ne istedi? Yuvarlak masada ne konuşuldu? 28 Şubat tarihi kasıtlı mı seçildi? 17 Şubat 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.