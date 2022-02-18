Arka Plan - Kılıçdaroğlu 5 partiden ne istedi?

A Haber’de Merve Türkay'ın sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta başlıkları ele alındı. Su faturalarında son durum ne olacak? Kılıçdaroğlu 5 partiden ne istedi? Yuvarlak masada ne konuşuldu? 28 Şubat tarihi kasıtlı mı seçildi? 17 Şubat 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.