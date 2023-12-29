29 Aralık 2023, Cuma
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Arka Plan - Irak’ta kapsamlı operasyon hazırlığı mı?
A Haber’de 28 Aralık tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Asgari ücretin diğer maaşlara etkisi ne olur? ‘17 bin 2’ TL neye göre, nasıl belirlendi? Emekli-memur maaşı ne kadar artacak? Dünyanın en güçlü SİHA listesinde hangi ülke var? Sahaya yansıyanlar savunma projeleriyle ilgili ne mesaj veriyor? Hangi Türk silahları düşmanın kabusu olacak? Sınır ötesi operasyonlar neden yapılmalı? Irak’ta kapsamlı operasyon hazırlığı mı? Pençe operasyonlar bahar aylarında yeni aşamaya mı geçecek? Türkiye Irak’ta kaç km derinliğe inecek?” sorularına yanıt arandı. İşte 28 Aralık 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...