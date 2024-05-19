19 Mayıs 2024, Pazar
Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz kanallar 2024 | 19 Mayıs Pazar GS-FB derbisi CANLI YAYIN veren yabancı kanallar listesi
Süper Lig'in 37. haftasında gözler İstanbul'a çevrildi. Bugün saat 19.00'da RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, nefesleri kesecek bir mücadeleye imza atmaya hazırlanıyor. Bu kritik karşılaşmada Galatasaray, kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmek isterken, Fenerbahçe ise umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Tüm gözler bu dev derbide olacak.
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:58
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