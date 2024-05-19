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Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında heyecan doruktaydı. Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Süper Lig'de heyecan zirve mücadelesi ve şampiyonluk hesapları devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek derbi için nefesler tutuldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:31
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Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Süper Lig sezonunun sona ermesine az bir süre kala Galatasaray cephesinde şampiyonluk heyecanı dorukta. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek derbi öncesi moral depoladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 65. sezonunda 24. kez kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele beklenirken, Galatasaraylı taraftarlar kupaya bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.

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Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Galatasaray'ın Önündeki Şampiyonluk Fırsatı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek önemli bir adım attı. Şimdi gözler, derbi mücadelesine çevrildi.

Galatasaray, bu mücadelede Fenerbahçe'ye yenilmezse ya da beraberlik alırsa şampiyonluğunu ilan etme fırsatını yakalayacak. Fenerbahçe ise galibiyetle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

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Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Süper Lig Şampiyonluk Kriterleri: İkili Averaj ve Genel Averaj

Süper Lig'de şampiyonlukta belirleyici olan ilk kriter, ikili averaj sistemi. Puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arasında oynanan maçların sonuçları dikkate alınıyor ve ikili averaj hesaplanıyor. Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılıyor.

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Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Tüm bu hesaplamalardan sonra bile bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılıyor. Ancak, bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye giriyor.

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Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Derbi Heyecanı ve Şampiyonluk Beklentisi

Galatasaraylılar için derbi heyecanıyla dolu bir hafta sonuna girilirken, takımın şampiyonluk hedefine ulaşması için son virajda büyük bir mücadele bekleniyor.

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