Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?

Süper Lig sezonunun sona ermesine az bir süre kala Galatasaray cephesinde şampiyonluk heyecanı dorukta. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek derbi öncesi moral depoladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 65. sezonunda 24. kez kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele beklenirken, Galatasaraylı taraftarlar kupaya bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.