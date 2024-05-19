19 Mayıs 2024, Pazar
Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında heyecan doruktaydı. Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Süper Lig'de heyecan zirve mücadelesi ve şampiyonluk hesapları devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek derbi için nefesler tutuldu.
Giriş Tarihi: 19.05.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:31
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