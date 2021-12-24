Arka Plan - Dolar düşüşü sürdürür mü? Market fiyatları ne zaman düşecek?

A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Kur korumalı TL mevduatının işleyişi nasıl olacak? Türkiye Ekonomi Modeli'nin detayları neler? Dolar düşüşü sürdürür mü? Market fiyatları ne zaman düşecek? başlıkları ele alındı. 23 Aralık 2021 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…