Arka Plan -  ABD ve Rusya’nın gözü neden Ukrayna’da?

A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Ankara'nın barış diplomasisi krizi çözecek mi? ABD ve Rusya'nın gözü neden Ukrayna'da? Donbas için hangi senaryo uygulanacak? Karadeniz'de krizi kim tırmandırıyor? Olası savaşta Rusya nasıl saldıracak? başlıkları ele alındı. 03 Şubat 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.