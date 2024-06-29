29 Haziran 2024, Cumartesi
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Biden adaylıktan çekilecek mi?
A Haber’de 28 Haziran 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “Suriye’de hem diyalog hem operasyon mu? Ankara- Şam ortak harekat yapar mı? Erdoğan Esad görüşmesi nerede ne zaman? Türkiye Suriye yeni ittifak arayışında mı? Küresel savaşta Türkiye ne yapacak? Türkiye’nin “Dünya Savaşı planı” ne? 3. Dünya Savaşı nerede nasıl başlayacak? İsrail “Litani nehri” ısrarı neden? Biden adaylıktan çekilecek mi?” sorularına yanıt arandı.