A Haber’de 19 Temmuz 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “Dünya neden birden çevrimdışı oldu? Bugün dünyada neyin provası yapıldı? Tek tuşla dünya savaşı çıkabilir mi? Büyük siber savaşın tatbikatı mı? Siber dünya savaşına ne kadar hazırız? Dünya neden ve nasıl mavi ekran verdi? Dijital kurşunların hedefinde ne var? Dijital kıyamet provası mı? Biden için yolun sonu mu? Biden’a çekilmesi için 72 saat süre mi? Trump’a suikast, Biden’a darbe mi? Trump “alo” derse savaş biter mi? Türkiye Suriye’de hangi planı bozuyor? Suriye’de siyasi birlik nasıl sağlanacak?” sorularına yanıt arandı.

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