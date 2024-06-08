A Haber’de 7 Haziran Cuma günü yayınlanan Arka Plan’da; “Nükleer resti: Putin gemileri yaktı mı? ABD Ukrayna'da, Rusya Küba'da: Ne oluyor? Rusya-ABD vekil savaşı mı başlıyor? Rusya Küba üzerinden ABD'ye mi saldıracak? Avrupa büyük bir savaş hazır mı? Dünya savaşı nerede patlak verecek? ABD eliyle "PKK-İsrail" devleti planı mı? Suriye'de "Arz-ı Mevud ayarlı" seçim planı, Türkiye-ABD F-16 anlaşması detayları ne? Yeni F-16'lar ne zaman Türkiye'de? Yunanistan saldırıya mı hazırlanıyor? Yunanistan kime-neye karşı silahlanıyor? ” sorularına yanıt arandı.