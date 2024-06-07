A Haber’de 6 Haziran Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “PKK sözde seçimi neden erteledi? Suriye’de ikinci İsrail planı mı? ABD YPG’ye özerklik mi istiyor? PKK’yı kimler ‘devlet’ yapmak istiyor? Suriye’de ‘mcgurk projesi’ tutmadı mı? Asıl hedef İsrai’e güvenlik kuşağı mı? Suriye- Irak’ta adı konulmayan harekat mı? FETÖ elebaşı Gülen nereye götürüldü? FETÖ’deki o videodaki şifreler neler? FETÖ’de neler oluyor? FETÖ ölürse yeni elebaşı kim olacak? FETÖ elebaşı nerede? CIA işin neresinde? Kimler neden FETÖ’yü aklamaya çalışıyor? Alman bakan neden 2029’u işaret etti? 2029’da Dünya Savaşı mı çıkacak? Rusya ABD düşmanlarına silah mı verecek? İkinic Küba krizi mi yaşanacak? Rusya ABD’yi dolaylı yoldan mı vuracak? 5 yıl içinde nasıl bir kırılma olacak? Savaş satrancında kim ne hamle yapıyor? Küresel savaş nerede patlak verecek? Hangi güçler dünya yansın istiyor?” sorularına yanıt arandı.

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