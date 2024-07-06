06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Bozkurt işareti kimi neden rahatsız etti?
A Haber’de 5 Temmuz Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “UEFA kararında neyin etkisinde kaldı? Bozkurt işareti kimi neden rahatsız etti? UEFA neden taraflı karar verdi? İtalyanlar maçı kimin kazanmasını istiyor? Merih cezalı, Hollanda maçında ne olacak? Kimler 3. Dünya Savaşı’na çanak tutuyor? ABD, Çin-Tayvan geriliminin neresinde? İran’daki seçin Türkiye’yi nasıl etkiler? ‘Teröristan’ planı ne şekilde bozulacak? Provokasyon hamlelerini kim yönetiyor? Kim neden ‘ayaklanma çıkaracağız’ diyor?” sorularına yanıt arandı.