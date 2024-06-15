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G7 liderlerinden hangileri gidici?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 01:42
A Haber’de 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “ G7 kulislerinde neler konuşuldu?, Meloni Macron'dan nefret mi ediyor?, Samimi sarılma Meloni'yi rahatsız etti, Avrupa seçimleri G7'ye nasıl yansıdı?, Zirvedeki 7 liderin 6'sı kaybediyor, G7 liderlerinden hangileri gidici?, İsrail-Lübnan sınırı yanıyor, İsrail-Lübnan sınırında ne yaşanıyor?, İsrail'in odağı kuzeye mi kayacak?, Yıl 2006: İsrail-Lübnan savaşından ne oldu?, İsrail'in kabusu olan cephe: Lübnan, Hizbullah İsrail'i nasıl püskürtmüştü?, Hizbullah İsrail'e karşı ne yapıyor?, Gazze'deki savaş dalga dalga yayılır mı?, İsrail'in Lübnan'ı işgal planı ne?” sorularına yanıt arandı.
G7 liderlerinden hangileri gidici?
G7 liderlerinden hangileri gidici?
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