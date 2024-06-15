15 Haziran 2024, Cumartesi
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G7 liderlerinden hangileri gidici?
A Haber’de 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “ G7 kulislerinde neler konuşuldu?, Meloni Macron'dan nefret mi ediyor?, Samimi sarılma Meloni'yi rahatsız etti, Avrupa seçimleri G7'ye nasıl yansıdı?, Zirvedeki 7 liderin 6'sı kaybediyor, G7 liderlerinden hangileri gidici?, İsrail-Lübnan sınırı yanıyor, İsrail-Lübnan sınırında ne yaşanıyor?, İsrail'in odağı kuzeye mi kayacak?, Yıl 2006: İsrail-Lübnan savaşından ne oldu?, İsrail'in kabusu olan cephe: Lübnan, Hizbullah İsrail'i nasıl püskürtmüştü?, Hizbullah İsrail'e karşı ne yapıyor?, Gazze'deki savaş dalga dalga yayılır mı?, İsrail'in Lübnan'ı işgal planı ne?” sorularına yanıt arandı.